Fialova vláda by měla podat demisi. Spolu nemá šanci vyhrát volby, tvrdí Topolánek

"Domnívám se, že bych situaci, do které se koalice Spolu dostala, nepřipustil. Možná bychom už nevládli, protože tím, že jsem byl trochu důraznější, přísnější a dělal jsem méně kompromisů, tak jsem nevládl tak dlouho," hodnotí expremiér Mirek Topolánek současné vládní uskupení. Jakou radu dal Petru Fialovi a má současná vláda šanci ještě obrátit kurz, který do voleb favorizuje hnutí ANO?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-09:25 Chtěl by Mirek Topolánek být v kůži současného premiéra Petra Fialy a co by na jeho místě dělal? Jak by reagoval na změny, které nastaly po invazi na Ukrajinu, a jak se na ně Fiala podle Topolánka dokázal adaptovat?

09:25-13:59 Co by Topolánek na Fialově místě udělal jinak a co ODS na úkor koalice Spolu nezvládla prosadit? Jaký má Topolánek pocit z politiky odehrávající se na sociálních sítích a je možné z Petra Fialy udělat trochu většího baviče?

13:59-22:33 Proč se v posledních letech nikou nedaří hnutí ANO porazit a jaký scénář by se měl Petr Fiala pokusit odvrátit? Který povolební scénář je podle bývalého premiéra nejlepší variantou a jak vnímá přítomnost nových osobností ve vysoké politice?

22:33-30:08 Měl by zůstat Fiala po případném neúspěchu ODS v čele strany a jak se současná vláda popasovala s energetickou krizí? Proč tendr na dostavbu jaderných bloků v Dukovanech není podle Topolánka velký úspěch a mají čeští politici šanci zrušit emisní povolenky?

30:08-37:01 Daří se Evropě dostatečně rychle zbavovat závislosti na ruském plynu a připravovala se zodpovědně na situaci, kdy nebude možné ruský plyn odebírat? Počítala společnost Eastring, ve které Topolánek působí, s podobným scénářem?

37:01-42:21 V čem musí být Evropa vůči Rusku neústupná a co s celou dynamikou vývoje může udělat nově zvolený americký prezident? Je opravdu možné, že je Donald Trump schopen válku na Ukrajině ukončit, a případně za jakou cenu?