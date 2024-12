Stejnou "chybu" udělali i za Babiše. Může nás nemile překvapit, říká k rozpočtu Hampl

"Je tam hodně těžkých věcí, které chcete splnit najednou. Hodně výdajových položek valorizovat, zároveň dál nezvyšovat daně, ale konsolidovat veřejné finance. K tomu sestavujete rozpočet na volební rok," říká k plánu na státní rozpočet pro příští rok předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Kde udělalo při jeho sestavování ministerstvo financí chybu? A za co by Fialovu vládu pochválil?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-06:31 Vetoval by Mojmír Hampl na prezidentově místě rozpočet připravený vládou a na jak ostré hraně vláda s aktuální verzí rozpočtu balancuje? Co by rozpočtu na rok 2025 Hampl vytkl a co by se podle něj nemělo dít?

06:31-13:50 Připravila vláda na příští rok nevěrohodný rozpočet a na co se média a politici s ohledem na rozpočet málo zaměřují? Proč je kapitola o příjmech z emisních povolenek nadstřelená a jak se něco takového mohlo do státního rozpočtu dostat?

13:50-19:12 Čím se od sebe liší dva druhy emisních povolenek a v čem tkví rozpočtový nesoulad u obnovitelných zdrojů? Je předložený rozpočet na příští rok spíše politický a zmítá se nyní v legislativním chaosu?

19:21-26:14 Jsou odhady příjmů z daní fyzických a právnických osob realistické a očekával by Hampl takové kroky od vlády, která tvrdě kritizovala hospodaření předchůdců? Uklidňuje Hampla myšlenka, že by to mohlo být mnohem horší a byla vláda Petra Fialy někdy opravdu důsledně rozpočtová?

26:14-32:25 Co si Hampl myslí o prohlášení premiéra o německých platech a chystá se on sám do politiky? Chystá se podpořit případný politický comeback Miroslava Kalouska a je v Česku vůbec prostor pro stranu, která by mohla oslovit zklamané pravicové voliče?