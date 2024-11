Okolí jsem provokoval, že si odplivli. Janda o dlouhých vlasech i totalitní šikaně

"Holky, chlast, přátelství na život a na smrt a hodiny žvanění do rána, jak to všem ukážeme," vzpomíná na své rockerské začátky frontman kapely Olympic Petr Janda. V rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou vzpomíná na šikanu za komunismu, ale i chvíle, kdy se v té době "neudržel" a udělal věci, ze kterých nemá dobrý pocit. Jaké to byly? A proč se postavil na pódium i kvůli válce na Ukrajině?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-06:54 Jak si Petr Janda představoval hudební život na začátku své kariéry a jaký má vztah ke klasické hudbě? Proč pro něj bylo v dětství hraní na housle potupné a jak v hudební výchově přistupuje ke svým dětem? 06:54-10:44 Co Jandu k rockové hudbě připoutalo a byl vždy rebelem z podstaty? Jak mu úspěch kapely Olympic změnil život a jak s velkou popularitou nyní nakládá? 10:44-15:27 Baví Jandu ještě skládání písniček a je v kapele ten, kdo má vždy poslední slovo? Vyplatilo se Jandovi být vždy ve všem upřímný a zvládá upřímnou kritiku přijímat ze svého okolí? 15:27-20:45 Jak bylo těžké udržet si rebelský přístup v komunistickém Československu a musel někdy přistoupit na kompromisy, které nyní nepovažuje za ideální? Hrozil Olympicu v minulosti zákaz hraní a měl někdy nutkání opustit Československo? 20:45-24:47 Jak se Česku povedlo s nabytou svobodou naložit a jak vznikla Jandova přezdívka Django? Čím by se podle Jandy neměl člověk zbytečně zdržovat a rozhodí jej někdy politika? 24:47-30:37 Jak události na Ukrajině hýbou s člověkem, který velkou část života prožil v okupaci, a proč se rozhodl pomáhat ukrajinským uprchlíkům? Co se pod slupkou rockera a věčného rebela ještě skrývá a je něco, čeho Janda ve svém životě lituje?