Praha má výhodu, o kterou může přijít, tvrdí Boháč. Může za to jev, co nejde zastavit

"V Praze mi chybí odvaha stavět a dotahovat velké věci," říká ředitel Raiffeisen stavební spořitelny Pavel Čejka na debatě Spotlight Public. Podle šéfa IPR Praha je ale větším problémem, že takovým počinům brání systém. "Jakmile se kopne do země, tak jsme vyhráli," komentuje Ondřej Boháč. Kdo může nejvíce ovlivnit to, jak česká města vypadají, a co lidem nejvíce brání, aby se do nich stěhovali?

Partnery Spotlight Public: Dokonalé město byli Raiffeisen stavební spořitelna, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Centrum architektury a městského plánování (CAMP). Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-06:36 Co je v současné době pro Prahu největší výzva a co jí chybí k dokonalosti? Dotahuje Praha projekty do konce a jak obtížná je komunikace města s městskými částmi? 06:36-11:19 Co je nejsilnější doménou Prahy a co znamená kvalita městských prostor? Kdo má opečovávat veřejný prostor a fungovalo by, kdyby měly městské části větší kontrolu? 11:19-16:52 Co musí mít podle architekta Pavla Hniličky náměstí, aby bylo krásné, a na jaké místo v Praze nejraději chodí ředitel Raiffeisen stavební spořitelny Pavel Čejka? Co brání modernizaci Vítězného náměstí v Dejvicích a jak je Praha přívětivá vůči lidem, kteří v ní chtějí bydlet? 16:52-20:49 Co je hlavní příčinou nedostupnosti bydlení v Praze a co v hlavním městě brzdí výstavbu bytů? Je možné prostředky ze stavebního spoření použít k renovaci bytu a jsou v Praze vůbec starší byty k dispozici? 20:49-30:31 Jak moc se má město zahušťovat a je Praha moc rozplizlá? O jaké bydlení mají lidé největší zájem a co by pomohlo dostupnějšímu nájemnímu bydlení?