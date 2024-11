Schovánek: Že Babiš nebyl agentem StB? Nesmysl. Má pravdu, že nebyl "malým udavačem"

"Není jediný člověk, který by po rozhodnutí na Slovensku změnil svůj názor," říká badatel a publicista Radek Schovánek o smírném řešení sporu o neoprávněné evidenci Andreje Babiše ve svazcích StB, k níž došlo mezi slovenským ministerstvem vnitra a předsedou hnutí ANO. Andrej Babiš stále odmítá, že by s StB vědomě spolupracoval. Je to možné? Má smysl se vracet k lustračnímu zákonu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-07:21 Jaký faktický význam má dohoda slovenského ministerstva vnitra s Andrejem Babišem a má smysl opětovné zavedení lustračního zákona? Splnily lustrace v minulosti svůj účel a jak časté je smírné řešení sporu o oprávněnost evidence ve svazcích StB? 07:21-12:57 Existovala v minulosti "hnusná" StB a "normální" StB, jak tvrdí Andrej Babiš, a mohl opravdu nevědět, že se Státní bezpečností spolupracuje? Co dnes dokazuje, že byl Babiš ve svazcích StB veden oprávněně, a jaký typ agenta byl? 12:57-18:56 Bylo možné StB donášet, ale nikoho neudat a uneslo by slovenské ministerstvo vnitra v případném sporu důkazní břemeno? Je Babiš ve svazcích StB veden oprávněně a kolik lidí v roce 1989 pro Státní bezpečnost pracovalo? 18:56-23:59 Věděl Radek Schovánek, že jej StB sleduje, a nalezl následně ve svém svazku něco, co jej zaskočilo? Jaká doba byla po stránce metod nátlaků a sledování nejkrutější a jak efektivní systém StB spolu s udavači vymyslela? 23:59-29:03 Je možné, že se z dochovaných archivů StB dozvíme ještě něco nového, a dokázali jsme se po 35 letech od revoluce se zločiny komunismu vyrovnat? Proč stále přetrvává nechuť k odsuzování zločinců minulé doby a co si Schovánek myslí o možném návratu komunistů do sněmovny?