Pečinka: Fialova "železná stabilita" je u konce. Kritiku neudrží, možná by měl odejít

"Je otázka jestli by někteří politici typu Petra Fialy (ODS) neměli přehodnotit svou politiku, nebo v horizontu půl roku nějak řízeně odejít. On není schopen zadržet kritický proud," říká komentátor Bohumil Pečinka nejen v reakci na výsledek voleb. V rozhovoru se Světlanou Witowskou, který byl natočen před návrhem na odvolání Ivana Bartoše (Piráti) z vlády, tvrdí, že vládní konsenzus je u konce.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:54 Jaký je nejsilnější dojem Bohumila Pečinky z voleb do krajských zastupitelstev a třetiny senátu a ukázaly nějaké téma, které je pro Čechy zásadní? Čekal Pečinka takovou dominanci hnutí ANO napříč téměř celou zemí? A je Karel Havlíček "bůh", jak tvrdí Andrej Babiš, když dokázal vyhrát ve Středočeském kraji?

05:54-12:24 Odolá Jan Skopeček z ODS lákavé nabídce hnutí ANO na hejtmana? Uspělo Babišovo hnutí s heslem "vrátíme vám, co vám vláda vzala" a co tím hnutí myslelo? Co hnutí ANO má a umí, co nemají a neumějí strany vládní pětikoalice a proč se jí nepovedlo své voliče zmobilizovat?

12:24-15:34 Jakou pozici budou Piráti v oslabené vládě hrát a proč si Pečinka myslí, že rozhodnutí zůstat ve vládě není finální? Má hnutí ANO našlápnuto k tomu vyhrát příští sněmovní volby? Bude chtít Andrej Babiš vládnout s SPD nebo komunisty a je hnutí ANO stále stranou jednoho muže?

15:34-20:16 Bude Babiš ten, který vyhraje sněmovní volby a sestaví vládu a vylučuje Pečinka spojení ANO s ODS? Uvědomuje si Petr Fiala realitu, když tvrdí, že volby nebyly úspěch, ale ani fatální neúspěch? Může vládu Petra Fialy ještě něco zachránit a mohl by novým impulsem být například jihočeský hejtman Martin Kuba?

20:16-27:55 Komu Petr Fiala naslouchá a je ve straně někdo, kdo je ochotný mu říkat věci natvrdo? Souhlasí Pečinka s tvrzením Kuby, že se koncept koalice Spolu vyčerpal, a dělá podle něj vláda všechno tak, jak má? Je reálné, že během následujícího roku dojde k rekonstrukci vlády? Kdo se bude ucházet o post předsedy lidovců a co o české společnosti říká návrat komunistů?