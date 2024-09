Rozvrat demokracie v USA byl blízko. Tentokrát to může být ještě horší, varuje Kaliba

"Přestože nebyl Donald Trump poslední roky u moci, dokázal do mnoha důležitých funkcí prosadit lidi, kteří jsou mu loajální a jsou mnohem připravenější, pokud by došlo opět k těsnému výsledku. Vlastně si nemůžeme být jistí, jak velký chaos tentokrát nastane," říká bývalý zpravodaj ČRo v USA Jan Kaliba a odkazuje na události spojené s útokem na Kapitol po posledních volbách.

"Častou chybou je představa, že to bude podobné jako za Trumpovy první administrativy. Mám ale za to, že útok na Kapitol změnil úplně všechno. Donald Trump zkrátka ukázal, že v zájmu zachování vlastní moci dovede vykročit z demokratické šachovnice," hodnotí Kaliba a přirovnává události z onoho 6. ledna 2021 k dění v Bělorusku či Venezuele.

Situace v USA do takových extrémů nezašla hlavně proto, že zafungoval systém pojistek a loajality k pravidlům i v Trumpových vlastních řadách. Tehdy se od bývalého prezidenta distancoval i viceprezident Mike Pence. Bývalý zpravodaj ČRo Jan Kaliba ale ve Spotlightu tvrdí, že k tomu by už dnes nedošlo. "Trump se teď obklopí úplně jinými lidmi, kteří nemají problém s tím, že se pokusil o útok na Kapitol, a kteří schvalují jeho lži o ukradených volbách," dodává Kaliba.

Pověstný systém brzd a protivah, na němž stojí americká demokracie, je nyní oslabený. Jan Kaliba připomíná, že se Donald Trump hodně inspiruje orbánovským Maďarskem, a nevylučuje krajní možnost, že by se Spojené státy mohly ocitnout někde velmi blízko spíše autoritářským režimům než těm demokratickým.

Nicméně reportér považuje americkou společnost za mnohem umírněnější, než se může z vrcholné politiky zdát. Radikální postoje Donalda Trumpa nejsou obecně populární, což mělo vliv i na neúspěch Trumpem podporovaných kandidátů, kteří zvolili podobné metody, v některých volbách. "Rada pro Donalda Trumpa zní, aby se mírnil. Pro Kamalu Harrisovou pak, aby útočila na jeho slabá místa," odhaduje Kaliba.

Volba mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou bude podle bývalého zpravodaje Kaliby střetem dvou přístupů. "Zatímco Donald Trump se v poslední době trochu utápí v negativní rétorice, Kamala Harrisová vsadila na přesný opak, snaží se vzbudit pozitivní vizi Ameriky," popisuje novinář.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-07:33 Budou letošní prezidentské volby v USA hodně jiné, než byly ty poslední? Volí Američané pozitivně, nebo spíše proti někomu? Kdo má dva měsíce před volbami navrch? Jaká témata volby rozhodnou? A proč jsou interrupce v USA tak třaskavé téma?

07:33-14:02 Jak zásadní bude prezidentská debata mezi Trumpem a Kamalou Harrisovou? Co by měli kandidáti udělat, aby v debatě uspěli? Jaká jsou slabá místa Donalda Trumpa? Čím to je, že na prezidenta kandidují dvě extrémně neoblíbené postavy?

14:02-21:50 Jak důležití jsou pro voliče kandidáti na viceprezidenty? Jaké budou Spojené státy pod vedením Trumpa nebo Harrisové a co to bude znamenat pro Evropu? Je Donald Trump nepředvídatelný? A hrozí Americe v případě vítězství Trumpa cesta Venezuely nebo Běloruska?

21:50-29:48 Jaké to bylo 6. ledna 2021 u Kapitolu? Hrozí, že se tato událost bude opakovat? Jsou na to USA lépe připraveny? A kdy se ze Spojených států stala rozeštvaná země?

29:48-35:40 Je pro Američany důležitá zahraniční politika? Slibuje si ruský prezident Vladimir Putin něco od amerických voleb? A má Jan Kaliba o osud demokracie ve Spojených státech obavy?