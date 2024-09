Souček: Myslíte, že Moravec může říkat, co chce, kdy chce? Ne, bianco šek nevystavuju

V červenci se Česká televize rozhodla po 18 letech vysílání ukončit publicistický pořad 168 hodin. Údajným důvodem bylo porušování kodexu ČT, ale i takzvaná "masturbační konverzace" mezi Norou Fridrichovou a Markem Wollnerem, která podle generálního ředitele ČT Jana Součka televizi poškodila. Nebýt toho, tak by debata o konci pořadu probíhala déle. Byl to poslední impulz, tvrdí.

"Není dobré, aby Česká televize byla spojována s takovou formou komunikace, jaká vyšla najevo," komentuje Souček komunikaci mezi bývalými zaměstnanci televize Norou Fridrichovou a Markem Wollnerem. Tu Fridrichová poskytla bulvárnímu deníku Blesk v reakci na zveřejnění útržku vzájemných zpráv, který ji nestavěl do dobrého světla.

"Chtěl bych, aby tváře lidí, kteří v ČT pracují, nebyly ve stejné škatulce jako všechny možné celebrity jiného charakteru," obhajuje Souček rozhodnutí ukončit pořad 168 hodin. Přímá komunikace s bulvárem i v případě vlastní obhajoby je podle něj jasným překročením pravidel.

Publicistický pořad 168 hodin byl dlouhodobě trnem v oku politikům, v minulých letech jej také kritizovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (členy jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny) i Rada České televize (členy volí Poslanecká sněmovna a Senát).

Samotná Fridrichová však tvrdí, že o výtkách nevěděla. "Pokud mám správné informace a mám je i od ní, tak výtku dostala už v loňském roce od generálního ředitele Petra Dvořáka," argumentuje Souček v rozhovoru, který se poprvé natáčel v novém studiu Spotlight.

Nicméně zrušení pořadu, který byl kritický vůči politikům, bylo poměrně nečekané. Svědčí o tom také náhradní program, který se místo 168 hodin v nedělním "second prime time" vysílá - komediální krimi seriál Strážmistr Topinka. "Nejsem specialistou na programování nedělního večera, ale s mým názorem na to, co by tam mělo běžet, to moc společného nemá," uvádí Souček. "Věřím tomu, že se tam vrátí zase publicistický formát, ale v tuhle chvíli žádný takový dotažený do konce nemáme," přiznává.

Že by měl být nepohodlný pořad zrušen na základě politického tlaku, Souček odmítá. Popírá i spekulace o tom, že by další na řadě mohl být moderátor Václav Moravec a jeho nedělní diskusní pořad. Znamená to tedy, že je nyní známý moderátor na několik let v bezpečí? "Bianco šek se takhle nepodepisuje," reaguje ředitel televize.

Názorové neshody byly důvodem k propuštění šéfa Kanceláře ředitele ČT Igora Němce, na něhož mířila kritika už od počátků jeho působení. Ten se nedávno zúčastnil šestého ročníku Vlasteneckého setkání, které bývá spojováno s dezinformační scénou. "Nesplnil moje očekávání, zejména z hlediska toho, jaká by měl vedoucí kanceláře generálního ředitele dodržovat pravidla," komentuje Souček a dodává, že takové kroky znevěrohodňují nestrannost České televize.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-06:16 Je Jan Souček spokojený s tím, co se za období jednoho roku jeho šéfování v České televizi odehrálo? Proč zrušený publicistický pořad 168 hodin nahradil v programu komediální detektivní seriál Strážmistr Topinka? Bylo zrušení 168 hodin promýšleným rozhodnutím? Rozhodla o konci publicistického pořadu takzvaná "masturbační konverzace"?

06:17-09:54 Proč krok moderátorky Nory Fridrichové, která se snažila uvést věci na pravou míru, podle ředitele Součka poškodil dobré jméno České televize? Jakým způsobem by situaci řešila ČT? Existují v České televizi pravidla, kterými se zaměstnanci mají v podobných situacích řídit? Čím Nora Fridrichová poškodila jméno veřejnoprávní televize?

09:55-16:59 Byla si Nora Fridrichová vědoma výtek k pořadu 168 hodin? Proč se vedení ČT nepokusilo pořad upravit tak, aby mohl dále pokračovat? Proč se Fridrichová rozhodla nakonec z ČT odejít? Chtělo s ní vedení televize opravdu dále spolupracovat?

17:00-22:29 Bylo dostatečně jasně vysvětleno veřejnosti, proč pořad 168 hodin skončil? Stěžoval si někdo na tento pořad generálnímu řediteli Součkovi? Jak se mu čtou komentáře přirovnávající ČT ke slovenské státní televizi? Udělal by dnes něco jinak? Jakým způsobem vnímala pořad 168 hodin redakce publicistiky a zpravodajství?

22:30-30:23 Je po Noře Fridrichové nyní řada na Václavu Moravcovi? Kdo jako první inicioval zrušení pořadu 168 hodin jako první? Rozpoutal jej někdo? Proč se Souček účastnil jednání Rady ČT, přestože sám považuje zásahy rady do programové skladby ČT za nezákonné? Nelegimitizoval tak jednání rady? Nemá Souček obavu o osud ČT poté, co z obrazovek zmizela velká jména jako Jakub Železný, Marek Wollner nebo Nora Fridrichová?

30:24-39:06 Byla chyba angažovat jako šéfa kanceláře ředitele Igora Němce? Kdo Igora Němce na tento post doporučil? Jakou roli pro jeho konec ve funkci sehrála účast na "vlasteneckém setkání"? Kdo bude novým nebo novou vedoucí kanceláře? Kde leží hranice toho, komu má ČT dát ve vysílání prostor a komu ne? A co rozhoduje o účasti subjektů v předvolebních debatách?