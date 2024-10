Kalousek se opřel do vlády: Piráti se chovají jako Babiš, Fiala nepřijatelně

"Forma je podle mě zcela nepřijatelná," zkritizoval způsob odvolání ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše premiérem bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Podle něj není normální ani to, jak se vláda postavila k plánovanému rozpočtu na příští rok. Proč se z Kalouska stal zklamaný volič Spolu a proč nechce komentovat svůj konec v TOP 09? A opravdu Česko potřebuje novou politickou stranu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:37-06:16 Jak dlouho se Miroslav Kalousek s TOP 09 názorově rozcházel? Proč nechce svůj konec ve straně veřejně rozebírat? Jaké bude jeho další politické angažmá a jaká strana podle Kalouska v českém politickém spektru chybí?

06:17-10:17 Předseda vlády považuje 240miliardový deficit státního rozpočtu za úspěch. Proč to Kalousek považuje za zdrcující? Selhala vláda v hospodářské politice? Co měla a neměla udělat a za co by ji Kalousek pochválil?

10:18-12:31 Jak si vláda počíná v zahraniční politice? Co si Miroslav Kalousek myslí o setrvání ministra zahraničí Jana Lipavského ve funkci po odchodu Pirátů z vlády? Baví se spoluzakladatel TOP 09 pohledem na vládní rozepři, nebo je to spíš utrpení?

12:32-15:15 Kdo je po vládní roztržce vítězem? Jak Miroslav Kalousek hodnotí formu, kterou byl Ivan Bartoš "odejit" z funkce, i následující tiskovou konferenci Pirátské strany? Může současná vláda krýt "kšefty kmotrů ODS"?

15:16-17:16 Zdrcující analýza digitalizace stavebního řízení - premiér odůvodnil vyhazov Bartoše manažerskou neschopností. Netrval problém příliš dlouho, a opravdu za něj může jen Ivan Bartoš?

17:17-19:54 Z pětikoalice je čtyřkoalice. Bude jednodušší najít ve vládě shodu? Směřují vládní strany do opozičních lavic, nebo mají do voleb šanci na obrat? Co by měly dát voličům najevo? Pomohla by výměna premiéra?

19:55-24:14 Jak velkým průšvihem jsou pro vládní strany výsledky krajských a senátních voleb? Proč politici neumí ukázat, že si uvědomují realitu? Umí to Miroslav Kalousek? Proč Andreji Babišovi stále stoupají preference? Je ve hře nová politická strana?

24:15-24:50 Kde Miroslav Kalousek pracuje?