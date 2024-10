Expert popsal hranici fungování civilizace: Pak to praskne, ale můžeme to změnit

"Abychom zastavili změnu klimatu, bude to trvat. Minimálně do té doby se teplota bude zvyšovat a katastrofy a extrémy budou přibývat," říká popularizátor ochrany klimatu Petr Daniš k nedávné studii Oxfordské univerzity o stavu klimatu, dle které jsme vstoupili do kritické fáze. Kolik času před nezvratnou tragédií zbývá? A proč je iluze, že Češi jsou na tom, pokud jde o emise, lépe než třeba Čína?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:12-05:55 Prožíváme klimatickou tragédii v přímém přenosu a v jak kritické fázi nebezpečných klimatických změn se nacházíme? Měl by nastat nejvyšší klimatický poplach a je realita opravdu nezvratná? 05:55-12:41 Co když se lidstvu nepodaří zastavit růst emisí a jaké projevy pozorujeme už nyní? Jaký je reálný scénář budoucnosti a je možné, že budou v Česku neobyvatelné oblasti? 12:41-16:45 Zbaví nás klimatická změna komfortu, na který jsme zvyklí, a proč je podle klimatologů růst nebezpečnou iluzí? Jsou některé z klimatických extrémů důsledkem chování západní civilizace neustále toužící po růstu? 16:45-23:15 Znepokojuje Petra Daniše debata o zákazu omezování spalovacích motorů a není úsilí Západu v kontextu celého světa zbytečné? Rozdělí se chudý a bohatý svět ještě více a jak moc se za poslední roky debata o klimatické změně posunula? 23:15-32:53 Co všechno se musí proměnit v chování jednotlivců, aby byla změna v budoucnu viditelnější, a jak Daniš hodnotí kroky politiků v posledních letech? Odkud musí přicházet tlak směřující k politikům a měla by se ochrana klimatu stát součástí běžné výuky?