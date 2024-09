Lidstvo klopýtá a množí se vyhrocené názory. Ať se lidi raději poučí, tvrdí Tata Bojs

"Lidstvo se neustále motá v takových kruzích. To je asi v pořádku, ale není úplně v pořádku, že vždycky, když se vrátíme do bodu, který máme trochu 'osahaný', tak je poučení z těch předchozích chyb tak malé," myslí si zpěvák skupiny Tata Bojs Milan Cais. Spoluzakladatel kapely, která už funguje 36 let, Marek 'Mardoša' Huňát, by zase přivítal, kdyby lidé občas nebyli tak "vyhrocení".

Začínali na pražské Hanspaulce a dnes už spolu hrají 36 let, za tu dobu vydali osmnáct alb a nyní jejich hudební příběh míří do kin v podobě dokumentu pod režií Marka Najbrta. Podle zakladatelů Tata Bojs Milana Cajse a Mardoši by ale kapela tak dlouho nevydržela, nebýt jejich unikátního přátelství.

"Celá existence Tata Bojs na něm byla od začátku postavená. Ale taky na tom, jak jsme odlišní lidé s odlišnými vlastnostmi, které se nějakým způsobem doplňují," vysvětluje Cais. I Mardoša v rozhovoru přiznává, že kdyby byl 'ostřejší', asi by se v kapele víc hádali. "Ale zatím se to neděje," dodává k dlouhému trvání hudebního projektu.

Podle Caise se Tata Bojs snaží do své hudby především vepsat to, co je potkává v životě. Co se týká celospolečenských témat a politiky, snaží se být ve svém vyjadřování opatrnější. "Někdy je to vyhrocený. Lidi mají pocit, že musí hnedka zaujmout stanovisko k čemukoliv a pokud možno co nejvyhraněnější. Já tenhle pocit nemám a vlastně je mi to nepříjemné, takže se moc nevyhraňuju," dodává Mardoša, kterému prý vadí, že jsou dnes lidé hned připravení osočovat se například na sociálních sítích, přestože by v reálu třeba mnohem snadněji diskutovali.

Milan Cais i Marek Huňát v rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví také o tom, jak se hudba Tata Bojs vyvíjela a proč jim vyhovuje jejich klidné tempo koncertování. "My vlastně máme takový dlouhodobý záměr se neuhrát k smrti," vysvětluje zpěvák kapely a zároveň dodává, že mají štěstí na věrné fanoušky, kteří nelení za Tata Bojs vyrazit na koncert i přes půl republiky.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-08:06 Odkud Milan Cais a Mardoša přišli a jaký osud je čeká? Účastní se kulturních válek a názorových střetů, nebo raději ne? Jakým způsobem se Cais nejraději zapojuje do veřejné debaty? A co je podle Tata Bojs aktuálně největší průšvih?

08:06-15:01 Jaká je současná vize světa Caise a Mardoši? Bývají Tata Bojs ještě stále označování za divnou kapelu? Jak Caise a Mardošu ovlivnilo prostředí, ve kterém vyrůstali? A jaké bylo díky dokumentu projít si znovu svou kariéru od začátku?

15:01-24:56 Zasahovali členové kapely do scénáře? Čí zásluha je množství fotografií, které se v dokumentu objeví? Dolehlo na Caise a Mardošu během natáčení 36 let, které spolu strávili? Jak to, že se za tu dobu nerozpadli? A měli od začátku jasno, kam jejich kapela směřuje?

24:56-33:47 V jakém hudebním spektru se Tata Bojs pohybují? Jaká je podle Caise a Mardoši současná česká hudební scéna? Co si myslí o českých hudebních cenách? A mají obavu z umělé inteligence?

33:47-39:29 Jak moc je pro Tata Bojs určující vizuální prvek? Baví Mardošu stále DJování? Proč Tata Bojs hrají spíše méně než více? A co má kapela v plánu do následujících let?