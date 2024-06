"Já jsem ten pravej," říká Ujfaluši k výstřelku českých fotbalistů. Taky umím slavit

"Gruzie bude velký oříšek. Myslím, že to bude stěžejní zápas, který musíme vyhrát. Pak si to můžeme rozdat s Turkama o případný postup," říká bývalý kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Ujfaluši k současnému umístění českého týmu na fotbalovém Euru. Cílem národního týmu je minimálně postup do osmifinálových bojů - podaří se to? A jakou budoucnost má český fotbal? A jak mu škodí excesy fotbalistů?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-06:00 Jaký byl zápas Česka s Portugalskem, který Češi prohráli? Jak výsledek prvního zápasu ovlivní atmosféru v družstvu? Máme už nejtěžšího soupeře za sebou? Co by Ujfaluši považoval za úspěch a naopak absolutní propadák české fotbalové reprezentace? 06:00-09:33 Koho Ujfaluši tipuje jako vítěze? Jak podle něj dopadne české družstvo? V jaké formě zastihlo Euro českou fotbalovou reprezentaci? Kdo je největším tahounem v týmu? A jaká je jeho největší slabina? 09:33- 13:55 Jak velkou ztrátou je pro českou reprezentaci zraněný záložník Michal Sadílek? Bylo podle Ujfalušiho rozumné sednout si pár dní před zápasem na tříkolku? Jak podobné incidenty škodí českému fotbalu? A jak by on jako kapitán situaci se Sadílkem řešil? 13:55-18:30 Jak se Ujfalušimu povedlo stát se kapitánem každého klubu, ve kterém hrál? Jakou budoucnost má podle něj český fotbal? Proč se Česku ve fotbale nedaří tolik jako v hokeji? Jak je možné, že se někdo může dostat na fotbalový stadion s dělobuchem? 18:30-22:25 Patří k fotbalovému prostředí agresivita, sprostá slova a křik? Je pravda, že je český fotbal prolezlý korupcí? A snažil se někdy někdo uplatit Ujfalušiho? 22:25-28:40 Je lepší vyhrát titul, nebo si zahrát v semifinále na Euru? Co se odehrálo o poločase v kabině na semifinále Eura v roce 2004? Jak těžké bylo pro Ujfalušiho si přiznat, že už nikdy nebude hrát fotbal na nejvyšší úrovni? A koho považuje za nejlepšího hráče?