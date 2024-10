Fiala má dvě tváře, bouchly mu saze. Teď ví, že udělal chybu, říká o vládě Dolejší

"Fialovi určitě teče do bot. Už delší dobu je zklamaný a neklidný z toho, že vláda má velmi nízké preference a on sám prostě dělá sedm dní v týdnu, maká a může se přetrhnout. Má možná trochu pocit ukřivděnosti," říká politický komentátor Václav Dolejší k současné vládní krizi. Uvědomuje si podle něj premiér, že způsob odvolání vicepremiéra Ivana Bartoše byla chyba? A jak na to odpovědí voliči?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:41-03:31 Co je po oznámení odvolání Ivana Bartoše pro politického komentátora Seznam Zpráv Václava Dolejšího největším překvapením? Jaké teď mají Piráti možnosti? Má celá "kauza" své hrdiny a poražené? 03:32-08:58 Proč Petr Fiala ukazuje jinou tvář, než jsme byli zvyklí? Teče mu v ODS do bot, nebo má ve své straně stále pevnou pozici? Pomohl by konec Petra Fialy ve funkci předsedy vlády koalici Spolu? 08:59-15:40 O zpackané digitalizaci stavebního řízení. Nepřeháněl Petr Fiala při odůvodnění vyhazovu Ivana Bartoše? Jsou za problémy s digitalizací spoluzodpovědní i další koaliční lídři? Proč Ivan Bartoš selhal, přestože je zkušeným politikem? Opravdu za jeho koncem stojí jen kauza stavebního řízení? 15:41-19:59 Jak se digitalizace dařila ostatním resortům? Zabraňovali skutečně Piráti tunelům a zakázkám vlivných lidí ODS, jak tvrdí Ivan Bartoš? Může být pirátská strana pro voliče ještě důvěryhodná? 20:00-24:51 Může se po volbách pětikoalice obnovit, nebo současný odchod Pirátů takové šance významně oslabil? Je vítězem vládní přestřelky Andrej Babiš? Zamíchá kartami nová politická strana? 24:52-27:25 O pozici ministra zahraničních věcí Jana Lipavského - funguje pod jeho vedením ministerstvo dobře? 27:26-31:41 Jak hodnotí politický komentátor ministry Fialovy vlády. Kdo by si zasloužil výměnu a kdo je naopak člověk na svém místě? Povede Jozef Síkela v Bruselu vlivné portfolio, nebo bude jako eurokomisař hrát třetí housle?