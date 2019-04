Acer ukázal novinky: počítač za půl milionu i notebook se zlomenou klávesnicí

dnes | Špičkové počítače pro profesionální grafiky, vědce nebo inženýry jsou vzácné zboží. Na akci Acer Next v New Yorku představila firma celou rodinu ConceptD, do které patří profesionální displeje, stolní počítače i notebooky s důrazem na stabilitu výkonu a věrnost barevného podání. Ceny počítačů začínají na 1699 eurech (43 tisíc korun) za tenký výkonný notebook ConceptD 5 i na 17 999 eurech (460 tisíc korun) za základní verzi stolního počítače ConceptD 900.