Vzkaz od týmu TOP SEKRET: Problémy řešíme humorem, ten tvůj vyřešíme taky

dnes | Co všechno vyřešil tým TOP SEKRET v roce 2018 a na co se chystá v roce 2019? Tým poradců satirického divadla Vosto5 natočil zdravici a přání do nového roku 2019.