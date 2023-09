Udělej to. Dívka “přemluvila” přítele k sebevraždě. Její role v případu otřásla USA

Příběh Michelle Carterové a Conrada Roye v polovině minulého desetiletí zahýbal americkou veřejností. To, co začalo jako nevinná romance dvou mladých lidí po esemeskách, skončilo sebevraždou 18letého mladíka a odsouzením dívky k 15 měsícům vězení za neúmyslné zabití. Carterová si nakonec odseděla 11 měsíců. Věznici předčasně opustila i díky dobrému chování.

Mediálně mimořádně třaskavé téma udělalo z Carterové téměř lovnou zvěř. Postupné rozplétání kauzy ovšem ukázalo na několik faktorů, které rozmělňují představu jednoznačně opovrženíhodného činu.

Udělej to!

Michelle Carterová a Conrad Roy se do sebe zamilovali v roce 2012. Michelle v té době bylo 15, Conradovi 16 let. Bydleli od sebe hodinu a v životě se nesešli víc než pětkrát. V průběhu dvou let si poslali tisíce SMS zpráv.



13. července 2014 spáchal Conrad sebevraždu, když se v autě nadýchal jedovatého oxidu uhelnatého. Vyšetřování následně ukázalo, že Michelle se nejenom Conrada nesnažila zastavit, ale dokonce ho aktivně tlačila k tomu, aby tragický čin dokončil.

"Musíš to udělat. Uděláš to teď? Udělej to." To je jen část zpráv, které Michelle Conradovi před jeho sebevraždou poslala. Obžaloba se opřela také o esemesku, kterou Michelle poslala svojí kamarádce o dva měsíce později.

"Já s ním telefonovala a on vylezl z auta, protože to fungovalo. Dostal strach. A já kráva mu řekla, ať se tam vrátí," napsala Carterová. Právě toto byl klíčový důkaz, na základě kterého soud později poslal Carterovou do vězení.

Obžaloba mimoto argumentovala tím, že Carterová těsně po smrti přítele uspořádala vzpomínkovou akci, na které se s ostatními čile bavila. Z pořízených fotografií a svědectví na Carterové není poznat, že by procházela truchlením. Zapadalo to do verze prokuratury, která vsadila na narativ osamělé dívky zoufale toužící po pozornosti. Obhajoba ovšem přišla s mnohem složitějším a vrstevnatějším výkladem toho, co se mezi lety (ale i před nimi) 2012 a 2014 stalo.

Psychofarmaka a manipulace

Obhajoba především upozornila na fakt, že v době dopisování oba teenageři trpěli psychickými problémy a užívali psychofarmaka. V případě bulimičky Michelle navíc dle jejího psychiatra Petera Breggina došlo k nešťastné medikaci, která mohla způsobit tzv. neúmyslnou intoxikaci.

"Ukázalo se, že je ten příběh komplikovanější a že jeho podstata je pravý opak honu na čarodějnice, který podnikala prokuratura. Ve skutečnosti byli oba dva oběťmi psychofarmak," tvrdí Breggin v dokumentu HBO Miluji tě, teď zemři, který kauzu obsáhle mapuje.

Analýza tisícovek zpráv navíc ukázala, že Conrad s Michelle manipuloval. Střídal nálady, vyhrožoval opakovaně sebevraždou, a v jeden moment dokonce svou přítelkyni ponoukal k tomu, aby měli stejný osud jako Romeo a Julie. Podle policie se neúspěšně pokusil o sebevraždu před osudným 13. červencem 2014 čtyřikrát.

Dalším aspektem případu je i neutěšená situace v jeho rodině. Rozvod rodičů byl dle předložených listin u soudu velmi nepříjemný a provázelo ho i domácí násilí. Otec navíc jednou Conrada zmlátil tak, že ho zadržela policie.

To vše pravděpodobně soudce vzal v potaz, když Michelle v roce 2017 poslal do vězení na 15 měsíců. Ve verdiktu se ale opřel právě o nezpochybnitelnou negativní roli Michelle při telefonátu, ve kterém Conrada poslala zpátky do auta. Na to ale neexistuje jediný přímý důkaz. Soud vycházel pouze z korespondence Michelle a její kamarádky dva měsíce po činu.

Rodiče Conrada Michelle nikdy neodpustili. Její předčasné propuštění nazvali nehorázností. Rodiče Michelle s médii nemluví. Na veřejnost se dostal pouze dopis, který otec dívky napsal soudci před vynesením verdiktu.

"Její duševní stav jí ztěžoval rozlišovat mezi tím, co je správné a co špatné. Jsem si 100% jist, že se pouze snažila dělat to, co ve své mysli považovala za správné."