Ani se nehnul. Starý ocelový most ustál 460 tun

dnes | Bezmála 460 tun panelů a štěrku dnes k překvapení odborníků bez úhony unesl vysloužilý most na silnici v Petrově nad Desnou na Šumpersku. Vědci ho podrobili extrémní zátěžové zkoušce. Podle propočtů se více než 100 let stará železná mostní konstrukce, po které mohla jezdit vozidla do 13 tun, měla pod tíhou stovek tun zhroutit na připravené pilíře. Nakonec však unesla všechny připravené panely i vaky se štěrkem, které od časného rána byly na most opatrně skládány pomocí jeřábu. Naměřená data o chování konstrukce pod enormním zatížením v budoucnu poslouží při stavbě nových přemostění či opravách mostů. Ve čtvrtek bude zátěž z mostu odstraněna a dělníci zahájí jeho demolici.