Centrum Mostu vzniklo na louce, nechtěli ho stavět. Teď je město slavné díky seriálu

dnes | Před šedesáti lety uspěl architekt Václav Krejčí s návrhem centra pro nové město Most. To staré muselo ustoupit těžbě uhlí. Stavební podniky byly tehdy zvyklé stavět jen unifikované paneláky, tady byl každý objekt originál, říká muž, kterého výstavba centra severočeského města zaměstnávala třicet let. Jeden z jeho domů si zahrál i v populárním seriálu Most! Jde o hotel, do kterého si přijdou hlavní hrdinové stáhnout zadarmo film.