Píseň, projevy a potlesk. Národní divadlo se loučilo s Václavem Postráneckým

15. 5. | Zesnulého herce Václava Postráneckého dnes při posledním rozloučení v Národním divadle v Praze provázela píseň z jeho oblíbeného filmu Tootsie, osobní projevy spolupracovníků a potlesk při vynášení rakve z divadla špalírem smutečních hostů. S hercem, který zemřel 7. května ve věku 75 let, se přišli rozloučit kolegové i veřejnost. S proslovy vystoupili ředitel ND Jan Burian, šéf Činohry ND Daniel Špinar, dramaturg Milan Šotek a herci Taťjana Medvecká a František Němec.