Pole u Žďáru ničí půdní eroze. Voda dokáže odplavit veškerou ornici

dnes | Místa, kde ornice mizí kvůli nevhodnému pěstování kukuřice, ale i brambor a slunečnic, jsou po celé zemi a přibývá jich. Půda tím přichází nejen o svoji úrodnost, ale i o schopnost zadržet vodu. V kopcovitém terénu Žďárských vrchů je pak voda schopná za sezonu z některých míst odplavit i veškerou ornou půdu. Podle expertů by pomohla protierozní vyhláška. Stanovila by, kolik půdy může za rok zmizet z hektaru pozemku, a úředníci by měli dostat jasné pravomoci to kontrolovat a pokutovat. Narazila však na odpor vlivných zemědělských podniků.