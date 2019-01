Přímý přenos: Exekutor chce vyklidit Kliniku. Zástupci centra odmítají objekt opustit

dnes | Ve čtvrtek v 10:00 by měl exekutor zahájit vyklizení budovy v Jeseniově ulici na pražském Žižkově, kde sídlí Autonomní sociální centrum Klinika. Zástupci centra nadále odmítají objekt opustit a na 9:00 svolali příznivce na nenásilný happening. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která objekt vlastní, by podle nich měla od exekuce ustoupit a budovu by mohlo převzít město. Správa železnic však obojí odmítá.