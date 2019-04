Řidič v Blance prudce zastavil, další za ním bourali. Zablokovali celou Prahu

dnes | Dvě hromadné nehody v tunelovém komplexu Blanka zkomplikovaly ve čtvrtek dopravu v Praze. Při první vážnější nehodě se ve směru na Troju srazily před 07:00 čtyři osobní auta a dodávka. Zranily se při tom dvě ženy, které záchranná služba převezla k dalšímu ošetření do Ústřední vojenské nemocnice. Na záznamu z kamery je vidět, jak bílé auto náhle v tunelu zastavuje. Další dvě auta ještě stihnou bezpečně zabrzdit. Poté ale narazí do dodávky další automobil. Do něho zezadu vrazí další dvě auta. Řidič bílého vozu následně z místa odjíždí.