Přijde člověk v politice o zdravý rozum? Pirát Bartoš byl nervózní z otázek Jana Budaře

dnes | V Show Jana Krause se sešel herec a režisér Jan Budař s předsedou pirátů Ivanem Bartošem. "Já si myslím, že v politice člověk přijde o zdravý rozum," nechal se slyšet Budař. "Já když řeknu, že se nám to nemůže stát, tak to vypadá, že jsme ho nikdy neměli," odpovídá se smíchem Bartoš. V pořadu ale zazněla také nabídka, že by předseda České pirátské strany mohl hrát v pohádce Jana Budaře prince.