V Avengers: Infinitive War nechají umírat postavy. Mnoho diváků to zdrtí

dnes | Snímek Avengers: Infinitive War je natočený především pro fanoušky, kteří znají komiksové hrdiny studia Marvel, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. Film podle něho přeskakuje mezi komedií a dramatem a především tam mohou umírat postavy. Což se v těchto snímcích dříve nedělo. Akce je ve filmu až moc, je to šlupka do hlavy, tvrdí Fila. Celé nás to podle něho přesunuje do jiné podoby kinematografie.