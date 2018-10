Bambulky, růžové květy, krátký rukáv. Meghan i Harry si dovolili uvolnění

dnes | Další zastávkou turné po Austrálii je pro britského prince Harryho a jeho manželku Meghan hlavní město Fidži Suva. Méně formální návštěva dovolila vévodům drobné uvolnění, i co se garderoby týče. Meghan šanci využila v růžových šatech s fiží a páskem ozdobeným bambulkami. Harry si dovolil vzít výletní košili s krátkými rukávy. Meghan na zdejší univerzitě přednesla svou první řeč. Tématem byl význam vysokoškolského vzdělání pro ženy. Pár ve čtvrtek odcestuje do Tonga, pak se vydá zpět do Sydney, kde oficiálně ukončí hry Invictus.