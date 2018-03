Doprava budoucnosti: Švédové testují kamion s trolejí jako tramvaj

dnes | Projekt Elväg E16 zkoumá, zda bude možné do běžného provozu nasadit nákladní automobily poháněné elektřinou odebíranou z troleje. Zhruba 200 kilometrů severně od Stockholmu nyní Švédové zkoušejí elektrickou dálnici. Trasa zatím měří dva kilometry. Kamiony by tak mohly ujet velmi dlouhé vzdálenosti na elektrický pohon. Podívejte se, jak by mohla nákladní doprava fungovat v budoucnosti.