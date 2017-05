KLDR zveřejnila video z testu rakety. Kim Čong-un se smíchem přihlížel

dnes | KLDR zveřejnilo video z testu balistické rakety Scud, která byla řízena přesným naváděcím systémem. Střela byla ve vzduchu zhruba šest minut a urazila 450 km. Poté se zřítila do japonských vod. Celému testu přihlížel severokorejský vůdce Kim Čong-un spolu s vojenskými špičkami země. Ten následně nařídil vývoj mocnějších strategických zbraní. „Byl by to velký krok vpřed, kdybychom poslali Yankeeům větší dárkový balíček,“ uvedl Kim Čong-un.