Trump jako robot seděl na zlatém záchodě a pšoukal na celý Londýn

dnes | Pobyt prezidenta USA Donalda Trumpa v Londýně se neobešel bez nafukovací karikatury šéfa Bílého domu. Šest metrů vysoká figurína vzteklého batolete v plenách se vznesla před budovu britského parlamentu, kde demonstrovala odpor místních proti návštěvě amerického prezidenta. K batoleti přibyl nově ještě robot v podobě Trumpa, který sedí na zlatém záchodě, vydává zvuky podobné fyziologickým větrům a mluví o fake news. “Je to pocta Trumpovi ve vší jeho velikosti. Chtěli jsme udělat něco, co zachycuje to, co dělá celý den, což je to, že sedí na záchodě a píše vulgarity,” řekl organizátor instalace Don Lessem.