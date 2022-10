Moc upnuté džíny? Tiktokerka ukázala, jak je zvětšit o dvě velikosti

Příliš těsné džíny? Tiktokerka přišla s řešením. Jediné, co musíte udělat, je vlézt do sprchy oblečení. Virální trik, jak si zvětšit džínové kalhoty, nashromáždil na sociální síti přes šest milionů zhlédnutí. Někteří uživatelé si ho chválí, že opravdu funguje, jiní se ho bojí vyzkoušet.

Sociální síť TikTok obletělo video, kde si tiktokerka zvětšuje příliš upnuté džíny pomocí chytrého triku. Nejprve si vleze v džínách do vany a poté si pomocí sprchy na sobě kalhoty namočí teplou vodou. Následně udělá pár dřepů a protahovacích cviků, aby oblečení povolilo.

V komentářích poté uživatelka TikToku uvedla, že ve skutečnosti džíny velikosti osm povolily na velikost dvanáct. Mokré džíny pak prý nosila jen 10 minut a pak je nechala dva dny uschnout na vzduchu. "Tyhle kalhoty jsem sotva zapnula. Po tom triku ve videu jsem v nich seděla celý den v práci," popsala tiktokerka Abigail.

Návod z videa zkusili i jiní uživatelé. "Funguje to! Vyzkoušela jsem to," napsala Iliana Maestre v komentářích. Jiní tiktokeři si ale na trik netroufli kvůli tomu, že na sobě nechtěli mít mokré džíny. "Je to chytré, ale pane bože to nepohodlí. Noční můra pro moje smysly," vyjádřila se uživatelka TikToku Oliviamaeae. "Jednodušší by bylo vyndat je z pračky a před sušením si je natáhnout v rukou," namítla tiktokerka Sabrina. Autorka videa ale reagovala, že by se džíny tak dokonale nepřizpůsobily jejímu tělu.