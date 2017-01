Oslík se topil v zamrzlém jezírku, pak se lekl strážníka a vyskočil ven

dnes | Stěží uvěřitelné hlášení prověřovali brněnští strážníci. V minizoo v Horních Heršpicích pod oslem praskl led a propadl se do zamrzlého jezírka. Hlídka městské policie se na místě nestačila se divit. Oslík Pavlík byl opravdu uvězněn v ledové vodě a nevypadalo to s ním dobře. Jenže za pár sekund bylo všechno jinak, oslík všechny překvapil. Zvíře se totiž leklo přibližujícího se strážníka a samo vyskočilo ven. Zkřehlého osla pak raději ještě prohlédla přivolaná veterinářka. Městská policie se spojila se správcem areálu a upozornila ho, že díru v ledu je potřeba zajistit, aby do ní nespadla další zvířata nebo nějaký člověk.