Je velmi obtížné odhadnout, co se stane. To, co je mimořádné, se stává všedním, už to tu nikoho nepřekvapuje, říká velvyslanec ČR ve Velké Británii Libor Sečka. Čeká se, jak s brexitovou dohodou s EU naloží tamní parlament. Premiér Johnson musí brát ohledy na všechny, pokud ji chce prosadit. Odchod bez dohody by poškodil obě strany, je velká snaha se tomu vyhnout, upozorňuje Sečka.