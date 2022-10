„V šesti týdnech mě máma odložila na výchovu ke svojí sestře Blance. Nikdy jsem jí to nezazlívala. Z profesní stránky, když jsem zjistila, kolik filmů za ten rok natočila, pro to mám pochopení. Ale na našem vztahu se to podepsalo,” říká herečka Tereza Brodská, která letos vydala knihu Moje máma Jana Brejchová, ve které zaznamenala vzpomínky filmové legendy.

