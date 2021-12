Dostal jsem neskutečnou sodu, jen šířím data. Cítím se být šikanován, říká Dostál

Jen šířím svobodně čísla ÚZIS, s Ivanem Bartošem si to můžeme vydiskutovat, ale strana je teď rozpolcená. Už jednou jsem dostal pokyn, abych se nevyjadřoval, bylo to těsně před volbami, což by se dalo považovat za cenzuru. Piráty stálo hlasy hlavně to, že mi zakázali komunikovat o tom, že do mého očkování nikomu nic není, říká pirátský expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

