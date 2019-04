Frei: Elektromobil bych si nikdy nekoupil, EU je zbrklá, na dlažbě skončí tisíce lidí

dnes | Máme nejčistší auta v historii, říct, že je teď zakážeme, je ideologická zhůvěřilost, EU nás nutí nasazovat baterie tam, kde se to nevyplatí a nebude to užitečné, kritizuje v duelu DVTV redaktor Světa motorů Martin Frei. Neznamená to, že skončí automobilová doprava tak, jak ji známe, kvůli výfukovým plynům ale umírají ročně tisíce lidí, to je národní zdravotní havárie, se kterou musíme něco dělat, oponuje analytik Glopolis Vojtěch Kotecký.