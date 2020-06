Nápad na 85 % českých potravin v obchodech je hloupý. Zatížit přírodu další výrobou je nepromyšlené a člověk, který to navrhl, neví, co se kolem děje, míní novinářka Hana Michopulu. Krize podle ní změní gastrobyznys. To, co dovolí restauracím přežít, je přestup do online prostředí a budování komunity zákazníků. Gastronomii, kde forma předbíhá obsah, jsem si škrtla. Jídlo musí dávat smysl, říká.