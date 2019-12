Premiér kňučí a dělá ze sebe chudáka. Všechno zametá pod koberec, ale na tolik lží a podvodů není žádný koberec dost velký, říká ředitel Transparency International David Ondráčka. Není to osobní, ale jsem naštvaný, protože to, co se tu děje, nemá obdoby. Kvůli jednomu člověku můžou trpět ostatní, za dva měsíce může Evropská komise pozastavit celý program a ztráty budou v miliardách, tvrdí.