Účňáky považujeme za odpadkový koš školství, frustrace jejich žáků pak rozhoduje volby, říká Feřtek

7. 3. | Na učiliště odchází v České republice třetina populačního ročníku. Zhruba 40 000 deváťáků každý rok. Pokud se podíváme do výroční zprávy České školní inspekce nebo do sociologických výzkumů, zjistíme, že je to skupina dětí, která má na střední škole nejvíce zameškaných hodin. Nejčastěji nedokončí studium. Celoživotně je nejvíce ohrožena nezaměstnaností. Má nejnižší příjmy. A nejčastěji volí extremistické a populistické politiky, říká Tomáš Feřtek, odborný konzultant společnosti EDUin v dalším díle DVTV Apel.