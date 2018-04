Krnáčová: Politika není jen o líbivých rozhodnutích, výhodnější je Libeňský most zbourat

dnes | Praha 7 a 8 si zaslouží mít nový funkční most. Potřebujeme co nejdřív vyřešit Libeňský most, abychom mohli začít rešit rekontruskci Hlávkova mostu, říká Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu.