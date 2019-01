Šéfka autobazaru na nohejbalu: Úspěch jsem si vydřela

dnes | Letos by měla největší síť autobazarů v Česku AAA Auto prodat rekordních celkem 100 tisíc vozů. Aspoň to tak plánuje šéfka této firmy Karolína Topolová. V dalším díle Endorfinů jsme s touto "královnou ojetého byznysu" svým způsobem oslavili jejích 20 let u "áček". V napínavém deblu měla po boku svého kolegu a proti sobě především vynikající nohejbalistku, dokonce reprezentantku Veroniku Tymichovou.