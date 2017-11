Duel: Za volání do Chorvatska zaplatí Češi až 30 korun. Je to férová cena, nebo okrádání zákazníka?

dnes | Evropská unie zrušila roaming, používání mobilu v zahraničí tak výrazně zlevnilo. Ale obráceně to neplatí: Když budeme volat z Česka třeba do Chorvatska, pořád můžeme zaplatit až 30 korun za minutu. Je to férová cena, nebo okrádání zákazníka? A dá se s tím něco udělat? Na to v debatě serveru Aktuálně.cz odpoví europoslankyně Dita Charanzová (za ANO) a výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.