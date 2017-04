Odchod Francie by byl koncem Evropské unie. Stavět ji bez ní je jako chystat omeletu bez vajíčka

dnes | Co všechno bude brexit znamenat pro další vývoj v Evropské unii? Jak se změní postavení České republiky a co by ona měla nyní prosazovat? Hrozí odchod dalších zemí? O otázkách souvisejících s brexitem debatovali studenti Gymnázia Na Vítězné pláni v rámci diskuse pořádané zpravodajským serverem Aktuálně.cz ve spolupráci s Evropským parlamentem. Jejími hosty byli europoslanec Pavel Svoboda z KDU-ČSL a ekonom Lukáš Kovanda.