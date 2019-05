Státy by měly více investovat do své bezpečnosti

15. 5. | Na začátku května Česko oslavilo 15 let od vstupu do Evropské unie. "Členství v EU nám vzalo iluze, že za nás vše zařídí," říká europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). "Své zájmy musíme v Bruselu aktivně prosazovat," dodala Šojdrová na konferenci s názvem Budoucnost EU. Tu na začátku května pořádal v Pardubicích mediální dům Economia ve spolupráci s portálem Euractiv. Do budoucna by se státy EU měly více zaměřit na lepší ochranu hranic nebo na zajištění dostatečného množství zdrojů pitné vody.