Zpěvačka Martina Bárta: Byla jsem jako chodící koncentrák, vážila jsem 35 kilo

dnes | Jolana Voldánová si do svého pořadu pozvala zpěvačku Martinu Bártu, která se do podvědomí Čechů dostala hlavně vystoupením v hudební soutěži Eurovize. Na kafi s Jolanou se bavily o tom, jak Martině soutěž změnila život. Ale i o nemoci, se kterou žila 8 let - mentální anorexie. Tento čas popisuje jako temné období, kdy vážila jen 35 kilogramů.