"Tohle Rusáci rádi používají," ukázal pilot zakázanou munici. Učí Ukrajince přežít

Už rok vozí s dobrovolníky z Team4Ukraine malými letadly a auty pomoc do válečných oblastí. Na Ukrajině ho znají jako Jana z Čech a pod touto identitou poskytl rozhovor také Spotlightu. "Z obrovské solidarity Česka s Ukrajinci mám husí kůži," říká muž, který se svým týmem naučil pět tisíc ukrajinských vojáků, jak si zachránit život. Jeho tvář i jméno musí zůstat z bezpečnostních důvodů skryté.

Aby mohl na válkou zasažené území dostávat pomoc z Česka, musí s celým týmem dodržovat striktní bezpečnostní pravidla, říká v rozhovoru se Světlanou Witowskou koordinátor Team4Ukraine Jan z Čech. Řídit se jimi musí nejen při samotných přesunech ve válkou zasažené zemi, ale i při tom, co třeba sdílí na sociálních sítích.

"Nelze používat geolokaci, kterou by mohla použít protistrana. Nesmíte nikde ukazovat blokposty (kontrolní stanoviště - pozn. red.), obranná stanoviště nebo valy," vyjmenovává dobrovolník.

V malých letadlech, ve kterých pomoc Ukrajině díky Team4Ukraine proudí, pomohl pilot Jan do Česka přivážet dokonce i první lidi, kteří prchali před válkou. "Všichni se báli, hrozně báli. Byla to velká psychologie, protože to povětšinou byly maminky, babičky a malé děti," vzpomíná téměř rok od začátku ruské invaze.

O tom, že budou Ukrajinci svoji zemi bránit, neměl pochyby. Kromě dovozu materiální pomoci se navíc zapojuje do projektu Fenix, který pomáhá s výcvikem ukrajinských vojáků především v poskytování první pomoci nebo taktice. Pokud voják utrží zranění v boji, rozhodují velmi často minuty. "Je to podle typu zranění a podle toho, kde je. Pokud ho máte na rukách, nohách, můžete si se škrtidlem pomoci sám. Pokud je na těle, je malá pravděpodobnost, že si pomůžete," popisuje.

Jan z Čech má manželku i přátele z Ukrajiny. I proto bylo pro něj rozhodnutí pomáhat v napadené zemi automatické. Má někdy strach, že se ze svých cest už nevrátí? "Ne," dodává s ledovým klidem.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-2:00 Jaká bezpečnostní pravidla musí dobrovolníci pomáhající na Ukrajině dodržovat?

2:00-6:20 O roce od začátku války na Ukrajině. Jaké emoce její začátek v Janu z Čech vyvolal a jak vnímá dění na Ukrajině dnes? A jak se proměnila samotná pomoc?

6:20-8:00 Jak dlouho trvá naplánovat cestu dobrovolníků s pomocí na Ukrajinu tak, aby byla bezpečná?

8:00-9:30 Nemá Jan z Čech při svých cestách na Ukrajinu strach? A už ho na Ukrajině znají?

9:30-11:15 O zbraních, se kterými se dobrovolníci setkali. Do jak nebezpečných situací se dostávají?

11:15-14:00 O evakuaci lidí z Ukrajiny a o tom, jak emočně náročné to je.

14:00-16:00 Jak zajistit, aby byla pomoc opravdu efektivní?

16:00-18:00 O projektu Fenix, který pomáhá cvičit ukrajinské vojáky především v poskytování první pomoci. Kolik času má voják na záchranu života? A co se musí učit obránci?

18:00-23:46 Co vše se zatím dobrovolníkům povedlo? A jak vnímají sílu české podpory i ve vztahu k ukrajinským uprchlíkům?