Rodiče mohou ovlivnit u dětí zásadní věc. V dospělosti se jim může šeredně vymstít

Děti, které byly čtvrtý rok doma s rodičem, dosahují podle výzkumu nižšího vzdělání. "Méně často nastupují na vysoké školy, nedokončují je. V rané fázi dospělosti se tedy nevzdělávají ani nepracují," vysvětluje ekonomka Klára Kalíšková z Fakulty informatiky a statistiky na VŠE v Praze a think-tanku IDEA při CERGE-EI.

Prodloužením rodičovské dovolené nejvíc trpí děti rodičů s nižším vzděláním. "Ukázalo se, že péče matek s nižším vzděláním ve věku tří až čtyř let dítěte nedokáže nahradit školku a není pro děti prospěšná," popisuje výzkumnice. Kromě nevystudování vysoké školy by delší čas doma mohl děti v dospělosti ovlivnit, i co se týče budoucího platu. "V Česku na to úplně nemáme data, ale zahraniční literatura to potvrzuje. Právě prodloužená rodičovská má vliv i na to, jestli děti v dospělosti vůbec pracují," dodává Kalíšková.

To, že jsou o rok déle s dítětem doma, negativně ovlivňuje i matky. Je pro ně například těžší se vrátit na pracovní trh a mohou čelit problémům s nezaměstnaností. Často si ale ženy nevybírají a do práce se vrátit nemohou například kvůli nízkým kapacitám ve školkách. "Ženy nemají vyhovující podmínky. Nejde nutně jen o navýšení kapacit ve školkách, ale i v dětských skupinách a jiných formách péče, jako je třeba sousedské hlídání, které se teď u nás rozjíždí," říká ekonomka.

Podle ní je také zásadní, aby měli rodiče od státu nějakou garanci toho, že se někdo o dítě postará. "Pro rodiče je důležité, aby mohli trochu plánovat, aby to nebylo tak, že v květnu zjistí, jestli teda měli štěstí v loterii, nebo neměli a jestli v září jejich dítě do školky nastoupí, nebo ne," doplňuje Kalíšková.

Podle zahraničních studií je ideální doba pro to, kdy by se dítě mělo více socializovat v nějakém zařízení, 18 měsíců. "Umím si to v českém prostředí představit. Byl by to ale radikální krok. Třeba v Německu asi před 15 lety byla reforma, která snížila nárok na dlouhou placenou rodičovskou a zavedla se garance místa pro děti v nějakém zařízení. Dnes je naprosto běžné, že se ženy vrací po roce, roce a půl do práce třeba na půlúvazek. Není to tedy nereálná situace, ale důležité jsou spíše nějaké postupné kroky než razantní změna," uzavírá.

Proč má celkově dlouhá rodičovská dovolená vliv na celou společnost a snižuje produktivitu ekonomiky? Za jakých podmínek by se matky chtěly vracet dříve do práce a jaké změny by jim pomohly? A jaká je role otců v kontextu rodičovské dovolené? Dozvíte se v úvodním videu. Epizodu si také můžete poslechnout jako podcast zde.