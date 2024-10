"Řvala tam na čtyřicet úředníků." Gebrian o exprimátorce, která Praze zajistila změnu

"Skoro všechno, co mám v Praze rád, udělal někdo už před hodně dlouhou dobou. To znamená, my tady hodně žijeme z podstaty a z toho, že jsme na fantastickém místě," kritizuje architekt Adam Gebrian v debatě Spotlight Public. Problém je podle něj ve stavebních zákonech, ale i v tom, jak málo lidí ve městě opravdu žije. Jde to změnit? A kdo se o rozvoj Prahy podle něj nejvíce zasloužil?

Partnery Spotlight Public: Dokonalé město byly Raiffeisen stavební spořitelna, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Centrum Architektury a Městského Plánování (CAMP). Předchozí díly debaty si můžete pustit zde. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-05:31 Jaká podoba Prahy je architektu Adamu Gebrianovi nejbližší a jakou by Prahu chtěl mít? Co vývoj Prahy brzdí a proč má Gebrian nejraději Malou Stranu? 05:31-11:37 Jaký je rozdíl mezi hamburskou čtvrtí HafenCity a pražskou Malou Stranou a proč je důležité stavět celé čtvrti a nejen jednotlivé domy? Jak by se měla stavět inteligentní městská čtvrť a proč je složité se do takových projektů pouštět? 11:37-18:28 Proč vznikly legislativní bariéry, které brání výstavbě, a jak tyto bariéry odstraňovat? Doléhá na Gebriana po letech práce skepse a proč je podle něj nejdůležitější různorodost ve městě? 18:28-22:40 Je Štvanická lávka dobrým příkladem architektonického zásahu a jak málo stačí k tomu, aby se opuštěný prostor opět zaplnil lidmi? Vznikají v Česku zajímavé architektonické počiny i navzdory extrémně nepříznivému systému a jakou zkušenost má Gebrian s bývalou primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou? 22:40-28:52 Co je podle Gebriana největším problémem centra Prahy a co je potřeba udělat k tomu, aby se nepříznivý systém změnil? A proč je důležité obrnit se vůči kritice a umět přijímat pochvaly stejně tak, jako je rozdávat?