Vkus Čechů byl šedivý, teď žijeme ve zmatku, říká Najbrt a komentuje i Černého motýly

“Pokud lidé reagují pozitivně nebo negativně, znamená to, že je ta práce pořád zajímá,” říká grafický designér Aleš Najbrt, jehož studio už 29 let stojí za logy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových varech a pracovalo i na letošním 58. ročníku. Je těžké se vyrovnat s kritikou a jak volnou ruku by umělci měli mít? Jaký vkus a estetické cítění mají Češi 35 let po pádu komunismu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-08:52 Jak vzniká vizuál Mezinárodního filmového festivalu v Karlových varech? Kdo má při výběru "právo veta"? Jak obtížné je vymyslet jednoduchý vizuál a baví Aleše Najbrta práce pro festival i po 29 letech? 08:53-12:59 O dokumentárním cyklu pro Českou televizi Identita - lze shrnout příběh grafického designu jednou větou? A co říká Najbrt na kritiku, že si seriálem s někým vyřizuje účty? Jaký mají Češi vůbec vkus a jak ho poznamenal komunismus? 13:00-19:07 Kde všude vůbec na design narážíme? Dá se naučit estetické cítění? A jak odvážní vůbec jsou čeští designeři? Blížíme se estetičnem v Česku pomalu Západu a kde jinde bychom se měli inspirovat? 19:08-23:31 Jak grafický designér Aleš Najbrt vnímá umění Davida Černého, jehož chystaná instalace soch obřích motýlů na památkově chráněný pražský obchodní dům Máj vyvolala společenskou diskusi. Měli by mít umělci úplně volnou ruku, nebo je potřeba regulace? 23:32-28:02 Je grafický design umění? Jak ho ovlivňují sociální sítě a nové technologie? A přijdou grafici kvůli umělé inteligenci o práci?