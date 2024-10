Tureček o černé skvrně Izraele: Dobře vědí, proč se nesmí dostat před soud

"Gaza je daleko jednodušší cíl než Libanon," říká o pokračujících izraelských úderech na libanonském území vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček, podle kterého se alespoň podle výroků Izrael rozhodl pro absolutní likvidaci nepřátel. Proč už v minulosti neuspěl a hrozí "totální" válka na Blízkém východě? A proč má situace znervózňovat Západ?

00:08-07:39 Jak málo stačí k tomu, aby začala totální blízkovýchodní válka a Izrael se rozhodl pro absolutní likvidaci nepřátel? Na jakých základech stojí obhajoba způsobů, které Izrael na území jiných států využívá, a jak velké černé skvrny v boji proti terorismu tvoří civilní ztráty?

07:39-15:33 Jak Břetislav Tureček vnímá neochvějnou podporu politiků, která někdy postrádá kritický pohled? Je smrt vůdce Nasralláha pro Hizballáh výjimečná ztráta a promění do budoucna chování hnutí vůči Izraeli? Jak významné síly proti Izraeli nyní Hizballáh napne a na které straně konfliktu nyní panuje větší nervozita?

15:33-22:19 Řídí Izrael své operace čím dále tím více bez ohledu na postoj USA a jaká rizika s sebou bojová urputnost izraelské vlády nese? Nechal se Izrael vtáhnout do válečné pasti a jak moc výpady do Libanonu a Íránu odklánějí pozornost od událostí v Pásmu Gazy?

22:19-29:38 Jak se tato etapa izraelské ofenzivy zapíše do dějin a co Tureček vyčítá českému ministrovi zahraničí Janu Lipavskému? Budou i nadále sílit úvahy o vzniku samostatného Palestinského státu a jak se mění nálady a postoje v izraelské společnosti? Znamenalo by případné uznání Palestinského státu snížení napětí a je vůbec tento region zralý na politické kompromisy?