Paralympijský plavec: Zlato jsem oslavil cheeseburgerem. Křičel jsem, jak to bolelo

"Že jedu na paralympiádu, jsem si začal uvědomovat asi tři měsíce před ní," říká paralympijský plavec se zrakovým postižením David Kratochvíl, který z Paříže přivezl tři medaile. Za dvě stě metrů polohový závod získal bronz, sto metrů znak mu přinesl stříbrnou medaili a na kraulařské čtyřstovce vybojoval zlato. Kromě pořádné bolesti si ze závodu prý skoro nic nepamatuje, prozradil ve Spotlightu.

"Předposlední padesátku jsem si trošičku zakřičel do vody, protože to fakt bolelo. Jinak si z toho závodu nic moc nevybavuju," prozrazuje Kratochvíl, který si ze závodu na letních paralympijských hrách v Paříži, kde mu dle jeho slov nevyšla taktika, přivezl zlato.

Na čtyřsetmetrové dráze si taktiku každý stanovuje jinou. "Záleží, kdo kdy 'chcípne'," říká paralympijský plavec k tomu, že on sám raději volí na začátku klidnější tempo a napíná síly až do druhé poloviny závodu, což se mu prý tentokrát úplně nepovedlo.

Splněný sen v podobě zlaté medaile prý Kratochvíl oslavil cheeseburgerem. V rozhovoru ale popisuje i srdečné přivítání, které se mu dostalo od spolužáků gymnázia, na kterém studuje.

"Celá škola stála od šaten až k naší třídě ve špalíru a tleskali mi. To bylo úplně úžasné. Moje třída mi připravila bednu sladkého, tak budu mít tak rok co jíst," směje se sportovec, který se kromě plavání věnuje třeba i lezení na ferratách, běhání, lyžování a zkušenosti má dokonce i s hokejem.

Kratochvíl v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou popisuje, jak se vůbec nevidomý plavec orientuje na plavecké dráze nebo jak ho ve vodě ovlivňují ostatní soutěžící. "Snažím se soustředit jenom na sebe, abych měl maximální výkon, ale když přede mnou udělají obrátku, tak od nich cítím vlnu," popisuje paralympijský medailista.

Zlatý plavec také popisuje, jak se se ztrátou zraku v raném dětství vyrovnával, ale i co lidem se zrakovým postižením nejvíce komplikuje běžné fungování. Nabádá také, že když někdo neví, jak člověku s handicapem správně pomoci, nemá se rozhodně bát zeptat.

"Samozřejmě je znát, že když se lidé se slepcem setkají poprvé, jsou nervózní a neví, jak se úplně chovat, což chápu. Samozřejmě tam občas pomůže nějaký vtip," dodává Kratochvíl k tomu, že se k podobným situacím rád staví s humorem.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:19 Na co myslí David Kratochvíl pár vteřin před skokem do vody? Jak vnímal 17 tisíc diváků v soutěžní aréně? Předčila Paříž jeho sportovní sny a dolehla na něj očekávání české výpravy? Dá se dopředu naplánovat strategie? A bolelo to hodně?

05:19-08:43 Jakým způsobem se Kratochvíl orientuje na dráze? Zjišťuje během plavání, kde se nacházejí jeho soupeři? Jaká pravidla musí dodržovat tzv. tapeři? Může taper něco pokazit? A musel ze začátku své kariéry překonávat nějaké strachy?

08:43-13:17 Byla znakařská stovka náročnější závod? Která disciplína je Kratochvílovi nejbližší a kterou naopak nemusí? Měl před paralympiádou speciální přípravu? Kolik hodin denně trénuje? Měl čas si Paříž vůbec užít? A splnila paralympijská vesnice požadavky sportovců?

13:17-18:21 Myslí už Kratochvíl na paralympiádu v Los Angeles? Co na jeho úspěch říkali ostatní sportovci a jak zvládá novou mediální pozornost? Jaký pro něj byl návrat do školních lavic a má jako vrcholový sportovec nějaké školní úlevy?

18:21-24:07 Má kromě plavání nějakou další vysněnou profesi? Jak dlouho vydrží bez plavání a dá se ztratit cit pro vodu? Proč se rozhodl věnovat právě plavání a má paralympiáda pro společnost nějaký přínos?

24:07-31:16 Jak Kratochvíl tráví nejraději volný čas? Jak náročná změna pro něj ztráta zraku byla? Jaké má zkušenosti ze strany společnosti? V čem by mohl být veřejný prostor pro osoby s handicapem přívětivější? A jaké jsou Kratochvílovy plány do budoucna?