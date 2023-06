Nový šéf ČT exkluzivně: Platit by měli i lidé, co nemají televizi. Kde chystá změny?

Podle nového ředitele České televize Jana Součka by detektivky typu Místo činu neměla veřejnoprávní televize vyrábět. "Nemají originální námět, formu zpracování ani to není zasazeno do nějakého specifického kontextu. To Případy prvního oddělení jsou dneska už vlastně legendární formát," naznačuje své preference v programu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:33-5:01 O tom, jak zásadní změnou projde pod vedením Jana Součka program České televize. 5:01-6:37 Jaké personální změny má Souček v plánu a co jim bude předcházet? 6:37-10:21 Jakou zahraniční produkci si umí představit vysílat v hlavním vysílacím čase a co půjde stranou? 10:21-11:28 O koncesionářských poplatcích a způsobu jejich vybírání. 11:28-18:08 Co říká na moderátora Lubomíra Xavera Veselého, o tom, jestli zná podnikatele Pavla Tykače a jestli je propojen s politiky. Vnímá jako slabost své někdejší propojení s odsouzeným lobbistou Markem Dalíkem? 18:08-24:28 Kde vidí nejslabší místo České televize a na které kauzy si chce ještě posvítit? 24:28-28:20 Plánuje nějaké změny v pořadu 168 hodin a Otázky Václava Moravce? Jak vnímá kritiku na předvolební debaty moderované Martinem Řezníčkem? 28:20-32:51 Je podle něj třeba naslouchat z pozice média veřejné služby i lidem, kteří podporují Putinův režim v Rusku a volají po změně systému? Jak by toto naslouchání mělo vypadat?

